Karadeniz İkiye Bölündü

Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yağan yağmur sonucu oluşan selin bilançosu ağır olurken, sel ile birlikte denize akan ağaç parçaları, fındık ve diğer cisimler adeta Karadeniz'i ikiye böldü. Selin etkisi bölgede devam ederken selin sürüklediği cisimler Karadeniz'de farklı görüntüler oluşturdu. Perşembe ilçesine bağlı Medreseönü Mahallesi açıklarındaki farklı görüntü, görenleri hayrete düşürdü.

(Ahmet Altay/İHA)