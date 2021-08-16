KARADENİZ İÇİN BİRLİK OLMA VAKTİ
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KARADENİZ İÇİN BİRLİK OLMA VAKTİ

KARADENİZ İÇİN BİRLİK OLMA VAKTİ
Habermetre - Haberler | Toplum

KARADENİZ İÇİN BİRLİK OLMA VAKTİOluşturulma Tarihi : 16. 08. 2021 Haberler Pandemi üniversite tercihlerini de etkiledi İçişleri Bakanı Soylu ile Lokman Çağırıcı afet bölgesi...

KARADENİZ İÇİN BİRLİK OLMA VAKTİ

Oluşturulma Tarihi : 16. 08. 2021 Haberler Pandemi üniversite tercihlerini de etkiledi İçişleri Bakanı Soylu ile Lokman Çağırıcı afet bölgesi... Hepimizin Sağlığı için Aşılarımızı Yaptıralım Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı Bağcılar'da çocuklar okul bahçesinde yüzme öğreniyor Çocuklara 'Beyaz Gezi'yle Bağcılar Turu Staj için gittiği Engeliler Sarayı'nda küçük işletme kurdu Demircan ve Ece Sitelerinde Proje Tanıtım Çalışmaları... İmam Ali Camii İbadete Açıldı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaynak: Habermetre

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