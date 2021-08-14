Karadeniz'i kirleten Rus şirkete soruşturma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karadeniz'i kirleten Rus şirkete soruşturma

Karadeniz'i kirleten Rus şirkete soruşturma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Rusya'nın Karadeniz kıyılarında meydana gelen petrol sızıntısının boyutu sanılanından daha büyük çıktı.

Rusya'nın Karadeniz kıyılarında meydana gelen petrol sızıntısının boyutu sanılanından daha büyük çıktı. Rusya Başsavcılığı, asılsız beyanda bulunan şirket hakkında soruşturma başlattı. Biyolojik çeşitliliğe ve ekolojiye zarar vermekle suçlanan Rus KTK şirketi ile tüm sorumlular tazminat cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk şehri açıklarında 7 Ağustos günü petrol sızıntısı meydana gelmişti. Terminalin sahibi Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (KTK) şirketi, 8 Ağustos'ta yaptığı ilk açıklamada, sızan ham petrol miktarının 12 metreküpten daha az (12 ton) olduğunu ve yalnızca 200 metrekarelik alana yayıldığını açıkladı. Sorumluluğu üstlenmeyip sızıntının Yunan bayraklı Minerva Symphony tankerinden kaynaklandığını belirtti. Açıklamada "Durum normalle döndü, Karadeniz'in yerel nüfusuyla, flora ve faunası için tehdit oluşmadı" denildi.

Bölgede inceleme yürüten Rusya Bilimler Akademisi aksi yönde sonuçlara ulaşırken, Rusya Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden alınan uydu görüntüleri, petrol sızıntısının 80 kilometrekarelik alanı etkileyip açık denize ulaştığının görüldüğü belirtildi. Çevre felaketinin gerçek boyutu Rus şirketin açıklamasının 400 bin katı büyüklükte olduğu belirtilirken, denize 12 ton değil yaklaşık 100 ton petrol sızdığı belirlendiği aktarıldı.

Şirketin iddiasının aksine sızıntı Yunan tankerinden kaynaklanmadığı, gemiye yükleme yapıldığı sırada bir hidrolik kompresör bozulduğu için ham petrol KTK şirketi tesisinden denize aktığı belirtildi. KTK daha sonra ilk açıklamasını düzelterek sızıntının kendilerinden kaynaklandığını kabul ederken, sızıntı olan alan kazadan bir gün sonra çembere alındı. KTK deniz terminalinden de petrol sevkiyatı durduruldu.

Bu durum medya da geniş yer bulurken, Rusya Tabii Kaynaklar ve Çevre Kurumu (Rosprirodnadzor) sızıntının çevreye verdiği zararın değerlendirmesine yönelik çalışma başlattı. Şirket hakkında önce çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle ceza davası açıldı. Geniş kamuoyu tepkisi üzerine konu Rusya Soruşturma Komitesine devredildi ve dosyayı Rusya Federasyonu Başsavcılığı devraldı. Sudaki biyolojik kaynaklara ve çevreye önemli zarar vermekle suçlanan şirket ile tüm sorumlular tazminat veya hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Petrol sızıntısının çevreye zararının hangi boyutta olduğu merak edilirken, Doğal Hayatı Koruma Vakfı Rusya Ofisi (WWF Russia) sızıntı sonrası Abrau-Durso bölgesindeki kıyı bölgesinde petrol izlerine rastlandığını açıkladı. Sahilin yaklaşık 7 kilometrelik bölümü kirlendi. Anapa yakınlarındaki Bolşoy Utriş'te yunus akvaryumu çalışanları denizde petrol lekeleri tespit etti. Kalıntıların tesisteki canlılara zarar vermemesi için emici bantlar yerleştirildi. Buna karşılık kıyı ekosistemleri ve tatilciler için ciddi riskin olmadığı belirtildi. Rusya Bilimler Akademisi Oşinoloji Enstitüsüne göre, sızıntı sonucu meydana gelen petrol tabakası akıntı sayesinde denizin kıyı hattından uzaklaşıyor. Novorossiysk yakınlarındaki petrol tabakası, buharlaşma yoluyla yok olabilir. Toparlanmanın iki hafta sürmesi beklenirken, petrolün sadece bir kısmı buharlaşırken diğer kısmı dibe çökeceği vurgulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Erdoğan Yüksek Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işın Karaca Şeyma Subaşı Seren Serengil Burcu Esmersoy
Spor Merve Çoban Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karadeniz'i kirleten Rus şirkete soruşturma - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 13:11:36. #1.14#

title