Karadeniz Holding, Lübnan'da elektrik üretimine yeniden başladı
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Karadeniz Holding, Lübnan'da elektrik üretimine yeniden başladı

Karadeniz Holding, Lübnan'da elektrik üretimine yeniden başladı
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Dünyanın en büyük yüzer enerji santrali filosuna sahip Karadeniz Holding'in küresel markası Karpowership, Lübnan'da Fatmagül Sultan ve Orhan Bey gemileri aracılığıyla elektrik üretimine yeniden başladı.

Dünyanın en büyük yüzer enerji santrali filosuna sahip Karadeniz Holding'in küresel markası Karpowership, Lübnan'da Fatmagül Sultan ve Orhan Bey gemileri aracılığıyla elektrik üretimine yeniden başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Karpowership'in "iyi niyet" göstergesi olarak ülkeye yeniden elektrik tedarik etmeye karar verdiği bildirildi.

Lübnan ile yaşanan sorunları çözüme kavuşturmak için yapıcı diyaloğun sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Karpowership'in yüzer elektrik gemileri Fatmagül Sultan ve Orhan Bey ile bugün itibarıyla Lübnan'da elektrik üretimine tekrar başlandı. Şirket olarak ülkenin karşı karşıya olduğu önemli zorlukları çok iyi anlıyoruz. Son birkaç aydaki hayal kırıklığı yaşatan olaylara rağmen Karpowership, bir çözüm yolu bulunabileceğine olan taahhüdünü yineliyor." ifadeleri kullanıldı.

Mayıs ayında Lübnan'ın Karpowership'e 25 milyon dolar ceza keseceği ve enerji gemilerinin ülkeden çıkışını yasaklayacağına ilişkin haberlerin ardından şirket, Lübnan yetkilileriyle iletişime geçmiş ve sorunların çözülmemesi halinde elektrik üretimini durduracağını açıklamıştı.

Lübnan ile anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamaması nedeniyle Karpowership, 14 Mayıs'ta ülkede faaliyet gösteren iki yüzer elektrik gemisinde elektrik üretimini durdurmuştu.

Fatmagül Sultan ve Orhan Bey yüzer elektrik gemileri Lübnan'ın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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