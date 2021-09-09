Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Program Belgesi İlk Taslağı Hazırlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Program Belgesi İlk Taslağı Hazırlandı

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Program Belgesi İlk Taslağı Hazırlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2021-2027 dönemi Program belgesi ilk taslağı programın yönetim makamı, katılımcı ülkeler ve TESIM uzmanlarının katılımı ile yürütülen süreç sonucunda tamamlandı.

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2021-2027 dönemi Program belgesi ilk taslağı programın yönetim makamı, katılımcı ülkeler ve TESIM uzmanlarının katılımı ile yürütülen süreç sonucunda tamamlandı. AB Uyum Politikasının öncelikleri ve özel hedeflerine odaklanan belgede, program stratejisi, uygun program alanı ve desteklenebilecek faaliyet alanlarına ilişkin bilgiler içermektedir. Öncelikler ve özel hedefler doğrultusunda Ortak Programlama komitesi kararıyla desteklenmesi öngörülen indikatif faaliyet alanları:

·Araştırma ve yenilik kapasitelerini geliştirerek ileri teknolojilerin benimsenmesini sağlayarak Hedefi (PO1) altındaki "Araştırma ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılması ve ileri teknolojilerin güncellenmesi yoluyla Mavi ve Akıllı Bölge,

İklim değişikliğine uyum ve afet risk önleme, esneklik, eko-sistem temelli yaklaşımları dikkate alarak ve kentsel alanlar da dahil olmak üzere doğanın, biyolojik çeşitliliğin ve yeşil altyapının korunması ve her türlü kirliliğin azaltılması- Temiz ve Yeşil Bölge Programın bütçe tahsisatının yapılmasını müteakip program dokümanı önümüzdeki dönemde paydaşların önerileri ve görüşleri doğrultusunda geliştirilerek nihai hale getirilecektir.

Bu kapsamda program dokümanının geliştirilmesine katkı sağlamak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar görüş ve önerilerini 6 Ekim 2021 tarihine kadar poblacksea@mdlpa. ro e-posta adresine iletebileceklerdir.

Program dokümanı ilk taslağına erişmek için tıklayınız https://blacksea-cbc. net/news/archive-news/the-third-round-of-public-consultation-the-first-version-of-the-interreg-next-black-sea-basin-programme-2021-2027/

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Haluk Levent Gülben Ergen
Spor Max Meyer Umut Meraş Mert Müldür Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Program Belgesi İlk Taslağı Hazırlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 17:57:28. #1.14#

title