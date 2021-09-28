Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Programlama Komitesi Bükreş'te ve Çevrimiçi Toplandı

Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 hazırlıklarını yürüten Ortak Programlama Komitesinin altıncı toplantısı 28 Eylül 2021 tarihinde Bükreş'te çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya, ülkemizle birlikte Programda yer alan Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Ermenistan'dan Ulusal Otorite temsilcileri ile Avrupa Komisyonu, Programın Yönetim Makamı ve Ortak Teknik Sekretaryasından yetkililer ile programın hazırlanması ve uygulanması aşamalarında ilgili makamlara teknik destek sunan TESIM yetkilileri katılım sağlamıştır.

Başkanlığımızın Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığı uzmanlarınca temsil edildiği toplantıda 2021-2027 dönemi program uygulama tüzüğü, ortak programlama komitesi işleyiş esasları, programın teknik desteği için kullanılacak eş finansman bütçesi, program ülkelerinin yönetim kontrol sistemleri gibi hususlar tartışılmış ve programın göstergeleri görüşülerek kabul edilmiştir.

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