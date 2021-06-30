Karadeniz Havzası Programı "Karadeniz Havzası'nda Arıcılık ve Bağlantılı Sektörlerde Rekabet Gücünün ve Ticaretin Artırılması" Projesi Kapsamında...
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Karadeniz Havzası Programı "Karadeniz Havzası'nda Arıcılık ve Bağlantılı Sektörlerde Rekabet Gücünün ve Ticaretin Artırılması" Projesi Kapsamında...

Karadeniz Havzası Programı 'Karadeniz Havzası'nda Arıcılık ve Bağlantılı Sektörlerde Rekabet Gücünün ve Ticaretin Artırılması' Projesi Kapsamında...
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Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı altında desteklenen ve ülkemizden Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının ortağı olduğu "'Karadeniz Havzası'nda Arıcılık ve Bağlantılı Sektörlerde Rekabet Gücünün ve Ticaretin Artırılması" projesinin 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerindeki...

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı altında desteklenen ve ülkemizden Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının ortağı olduğu "'Karadeniz Havzası'nda Arıcılık ve Bağlantılı Sektörlerde Rekabet Gücünün ve Ticaretin Artırılması" projesinin 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerindeki kapanış etkinlikleri kapsamında Ordu'da 28-29 Haziran 2021'de Uluslararası Karadeniz Arıcılık Konferansı gerçekleştirildi.

Ordu, Artvin ve Trabzon illerinde çeşitli arıcılık üretim ve paketleme tesislerine saha ziyaretlerini de içeren kapanış etkinliklerinin başlangıcı olan konferansta paydaşlar, Karadeniz'de arıcılığın durumu, arı ürünlerinde kalitenin arttırılması ve ürün geliştirme, arı ürünleriyle tedavi, standardizasyon ve iyi uygulama örnekleri ile taşınabilir arıcılık sistemleri gibi konularda görüş alışverişinde bulunarak uygulama sürecini değerlendirmişlerdir.

Kaynak: Habermetre

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