Karadeniz gazının karaya çıkış noktası Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temeli atılıyor
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Karadeniz gazının karaya çıkış noktası Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temeli atılıyor

Karadeniz gazının karaya çıkış noktası Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temeli atılıyor
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos'taki doğal gaz işletme tesisinin inşası için ilk adımın atıldığını ve gazın 2023'te hizmete sunulacağını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos'taki doğal gaz işletme tesisinin inşası için ilk adımın atıldığını ve gazın 2023'te hizmete sunulacağını belirtti.

Dönmez, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, hidrokarbon arama ve üretiminde Türkiye'nin kararlılığının devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bu kapsamda kara ve denizdeki çalışmalarının hız kesmediğini aktaran Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'ndaki 405 milyar metreküplük gaz keşfimizin ardından, son 1 ayda karada üç yeni keşif yaptık. Üç kuyumuzdan elde edeceğimiz ilave 6 bin 800 varille yurt içi petrol üretimimizi 60 bin varilin üzerine çıkardık. Hedefimiz, yurt içi petrol üretimimizi 2023'te günlük ortalama 100 bin varil seviyesine çıkarmak." dedi.

Dönmez, denizlerde ise Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfinin ardından Türkali-1 ve Türkali-2'de sondajını tamamladığını, Türkali-3'te sondajını sürdürdüğünü ifade etti.

Kanuni sondaj gemisinin de tamamlama işlemlerini gerçekleştirmek üzere görev başında olduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Filyos Limanı'mızın içine gemilerimizin ikmalini ve operasyonlarımız için ihtiyaç duyulan malzemelerin sevkiyatını sağlayacak Filyos Kıyı Lojistik Merkezi'ni geçen yıl temmuzda devreye aldık. Sondaj akışkanı üretimi, sondaj malzemesi depolama ve hasarsız muayene yöntemleriyle ekipman uygunluk kontrolü ve atık yönetimi de bu merkezden gerçekleştirilir hale geldi. Sakarya Gaz Sahamızda yeni arama ve sondaj çalışmalarımız sürüyor. İnşallah, yeni müjdeler verme umuduyla işimize dört elle sarılmaya devam edeceğiz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın Filyos'ta karaya çıkarılması için çalışmalarımızı da büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Bugün bunun ilk adımını atıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla doğal gazın karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini atıyoruz. Doğal gazı Filyos'taki bu tesisten inşallah Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıracağız. Hedefimiz 2023'te Karadeniz gazının ilk fazını milletimizin hedefine sunmak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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