Karadeniz Fırtınası Şanlı Trabzon Marşı'nın Hikayesi

17.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:20

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nda ikinci olan 'Karadeniz Fırtınası Şanlı Trabzon' ile Mesut Döner ve Hüseyin Avni Döner kardeşler hikayelerini anlattı.