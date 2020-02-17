Karadeniz Fırtınası Şanlı Trabzon Marşı'nın Hikayesi
Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nda ikinci olan 'Karadeniz Fırtınası Şanlı Trabzon' ile Mesut Döner ve Hüseyin Avni Döner kardeşler hikayelerini anlattı.
17.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:20
Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nda ikinci olan 'Karadeniz Fırtınası Şanlı Trabzon' ile Mesut Döner ve Hüseyin Avni Döner kardeşler hikayelerini anlattı.
Kaynak: Dugout
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