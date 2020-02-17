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Karadeniz Fırtınası Şanlı Trabzon Marşı'nın Hikayesi

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nda ikinci olan 'Karadeniz Fırtınası Şanlı Trabzon' ile Mesut Döner ve Hüseyin Avni Döner kardeşler hikayelerini anlattı.

17.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:20

Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nda ikinci olan ' Fırtınası Şanlı Trabzon' ile Mesut Döner ve Hüseyin Avni Döner kardeşler hikayelerini anlattı.

Kaynak: Dugout

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