Karadeniz fırtına sonrası iki renge büründü

DÜZCE- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde yaşanan fırtına sonrası denizin rengi değişti. Akçakocalılar, denizin ortalarında yaşanan fırtına nedeniyle dibindeki çamurun yüzeye çıktığını bu nedenle de Karadeniz'in çamurlu su ve deniz rengini birlikte yaşadığını dile getirdiler.

Karadeniz sahiline gidenler gördükleri karşısında şaşırdılar. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz kahverengi ve mavi rengi birlikte yaşadı. Denizin ortasında ve yaşanan fırtına nedeniyle Karadeniz'in iki renge büründüğünü dile getirdiler. Sabah saatlerinde başlayan lodos nedeniyle deniz dalgalanırken fırtına da beraberinde çamuru getirdi. Sonrasında ise Karadeniz iki renge büründü. Akçakocalılar, denizde yaşanan fırtına ve lodos nedeniyle Karadeniz'in iki renk olduğunu söylediler.

Kaynak: İHA