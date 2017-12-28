Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Çalışmaları

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından İran'ın başkenti Tahran'da "Ticaret Heyeti" organizasyonu düzenlendiği belirtildi.



Birlikten yapılan yazılı açıklamada, organizasyonun 9 firmanın katılımıyla 24-26 Aralık tarihlerinde gerçekleştiği bildirildi.



Organizasyonun, dünya ortalamasının dört katı kuruyemiş tüketilen İran'daki potansiyeli değerlendirmek adına düzenlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Fındık ve mamulleri ihracatçısı 9 firmanın iştirak ettiği heyet programı çerçevesinde, Temmuz ayında Ekonomi Bakanı sayın Nihat Zeybekçi tarafından Tahran'da açılan Türkiye Ticaret Merkezi'nde İran'ın önemli kuruyemiş firmalarının yanı sıra Türk fındığının içerisinde katkı maddesi olarak kullanıldığı çikolata ve şekerleme ürünlerinin imalatçıları ile 60'dan fazla ikili görüşme gerçekleştirildi. Tahran Ticaret Müşavirliği koordinasyonu altında gerçekleştirilen Ticaret Heyeti programı kapsamında ayrıca, Türkiye Ticaret Merkezi yetkilileri tarafından katılımcı firmalara İran ekonomisi, iki ülke arasındaki dış ticarete ilişkin bilgiler ve Eximbank'ın ihracatçılarımıza sunduğu hizmetlere ilişkin bilgilendirici bir sunuş yapıldı."



Açıklamada, "Başta Antep fıstığı olmak üzere badem ve ceviz gibi diğer kuru yemişlerin de önemli bir üreticisi konumunda bulunan İran'daki piyasayı yerinde görmek adına yerel pazarlar ve süpermarketlere inceleme gezileri düzenlendi. Etkinlik sonrasında heyet tarafından yapılan değerlendirmede; gerek kültürel ve tarihsel bağlar gerekse komşu olmanın verdiği lojistik avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda ülkemizden İran'a gerçekleştirilen fındık ihracatına uygulanan yüksek gümrük vergilerinin düşürülmesi halinde, söz konusu ülkeye yapılan fındık ihracatının çok kısa bir sürede yüksek rakamlara ulaşabileceğinin altı çizildi." ifadesi kullanıldı.