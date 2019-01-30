Karadeniz efsanesi hamsi geri döndü

İri hamsinin kilosu 15 liradan satılıyor

SAMSUN - Uzun süredir sofraları süslemeyen Karadeniz'in incisi hamsi, boyunu uzatarak tezgahlara geri döndü. Hamsinin kilosu 15 liradan satışa sunuluyor.

Samsun'da uzun süredir yaşanan hamsi kıtlığı yerini tekrar bolluğa bıraktı. Bu sene bir görünüp bir kaybolan Karadeniz'in incisi hamsi, 2 gündür tezgahları süslemeye başladı. Boyunu uzatarak tezgahlara dönen hamsinin kilosu 15 liradan satışa sunuldu.

"Hamsi donduracaklar için son fırsat"

Dondurucuda hamsi saklayacaklar için son fırsatların yaşandığını ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Hamsi belli bir zamandır yoktu. 2 günüdür hamsi çıkmaya başladı. Boyu da önceki hamsilere göre oldukça büyüdü. Büyümesinin sebebi de derin sularda gezmesi. Hamsi kıyıya yakın olduğunda daha ufak geliyor. Şu anda çıkan hamsi yağlı ve büyük. Tam dolapta saklamalık hamsi. Böyle hamsiler her zaman gelmiyor. Ortalama 1 hafta da böyle hamsi çıkacağını düşünüyoruz. Daha sonrasında Gürcistan'a doğru iyice kaçar. Dondurucuda saklamak isteyenler için bunlar son hamsiler. Hamsiyi dondurucuda saklayacaklar, kurban eti gibi yarım kiloluk poşetler halinde saklayabilirler. Bu balığı da temizlemeden saklamanız lazım. Eğer temizleyerek saklarsanız, balığın karın kısmı siyahlaşır ve acı bir tat alır. İçi temizlenmeden saklanan balık hem daha uzun muhafaza edilir hem de lezzetini kaybetmez" dedi.

"Bu hamsi başka ilde 40 liraya satılır"

Aynı kalitedeki hamsinin diğer illerde 40 lira civarında satılacağını iddia eden satıcı Onurcan Köse, "Uzun süredir güzel hamsi çıkmıyordu. Çıkan hamsiler de kilosu 25 liradan satılıyordu. 2 gündür bol miktarda hamsi çıkıyor. Hamsinin boyu büyümesine rağmen fiyatı da düştü. Şu anda hamsiyi 15 liradan satıyoruz. İstanbul ve İzmir gibi yerlerde bu hamsi 40 liradan satılıyor. Vatandaşlar da hamsiye ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Hamsinin boyunu ve tazeliğini gören vatandaşlar da uzun süredir bu kalitedeki bir hamsi görmediklerini söylediler.

Diğer balıkların kilo fiyatları ise istavrit 7, mezgit 5, barbun 10, çinakop 20, tirsi 7 ve kefal 10 TL olarak satışa sunuluyor.

Kaynak: İHA