'KARADENİZ'E KIYISI OLAN ÜLKELER, HAMSİYİ ORTAK DENETLEMELİ'

SAMSUN (DHA) - KARADENİZ'de son yıllarda deniz suyu sıcaklığının artması ile av miktarları iyice azalan hamsi için uluslararası koruma ve denetleme önerisi yapıldı. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, Türkiye, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya ve Ukrayna'nın ortak paydası olan hamsi, birlikle denetlenmeli, koruma altına alınmalıdır. Hamside uluslararası alanda tedbir zamanı geldi dedi.

Türkiye'de 9 santimetrenin altında avlanması yasak olan hamsinin Karadeniz'e kıyı bazı ülkelerde daha düşük boylarda avlanmasıyla popülasyonunun olumsuz etkilendiği belirtildi. Karadeniz'de son yıllarda deniz suyu sıcaklığının artması ile av miktarları iyice azalan hamsi için uluslararası koruma ve denetleme çağrısı yapıldı.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, hamsinin Türk kara sularından ayrılarak Gürcistan'a göç ettiğini belirterek, Son yıllarda hamsinin gerek küçülme, gerekse de avlanma sezonunun kısalması, bu balığın stokları hakkında biz bilim insanlarına, olumsuz bir durumun ortaya çıktığını göstermektedir. Eskiden 4-5 ay boyunca avlanan hamsi, şu an 1-1,5 ayda bitme noktasına geliyor. Ekim ayı başında bolca avlanan ve insanların yüzünü güldüren hamsi, kasım ayı sonundan itibaren Gürcistan kara sularına göç etti. Tabii balıkçılarımız da o tarafa doğru yöneldiler. Bunun sonucunda gümrükten geçecek ve vergiye tabi olacak. Bu durumda da balık, tazeliği düşük bir şekilde tezgahlarda yerini alacak dedi.

'ULUSLARARASI TEDBİR ALINMALI'

Hamsinin korunması için alınacak tedbirleri bilim insanları olarak değerlendirdiklerini dile getiren Prof. Dr. Samsun, Geçen yıl birkaç defa avcılık dönemi yasaklandı, kısıtlama getirildi. Ancak bu şekilde bunu sürdürmemiz tek başına yeterli değil, Bilim insanları olarak neler yapılabilir diye düşünüyoruz. 6 ülkenin ortak paydası olan hamsi, bu ülkelerle birlikle ortak şekilde denetlenmeli, koruma altına alınmalıdır. Ülkemizde 9 santimetre boyunda olan hamsi, Gürcistan'da 7 santimetre. Kaptanların dediğine göre bir kibrit kutusuna 6 tane sığan balıklar avlanılıyor. Kümes hayvanlarının yemi için fabrikalarda ham madde olarak işleniyor. Bu balığın insanların direkt tüketimi için yakalanması ve bu konuda büyük bir balıkçı kitlesi olan ülkemizde balıkçıların ve halkımızın mağdur edilmemesi için uluslararası anlamda tedbir alınmasının zamanının geldiğini bilim insanları olarak değerlendiriyoruz dedi.

'KOTALARIMIZI DOLDURAMIYOR, ZARAR GÖRÜYORUZ'

Gürcistan'da 6 santimetre boyunda hamsilerin avlandığını ileri süren balıkçı gemisinin kaptanı Hüseyin Başoğlu ise, Orada bu duruma müsaade ediliyor. Onlar kotalarını dolduruyor ama biz kotalarımızı dolduramıyoruz. Bundan da zarar görüyoruz. Yarın kanunlar çıkınca biz de zarar göreceğiz. Abhazya'da da durum aynı. Orada da buna dikkat edilmiyor. 5- 5,5 santimetrelik hamsiler avlanıyor. Kibrit kutusuna 40 adet sığan hamsiyi tutup fabrikalara veriyorlar şeklinde konuştu.