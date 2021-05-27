Karadeniz'e kıyısı olan kentler arasında Samsun "mavi bayrak"ları ile öne çıkıyor

Türkiye'nin, 29 kilometre ile en uzun kumsallarından birine sahip Samsun, temiz kumsal ve denizlere verilen "mavi bayrak" sayısı ile de öne çıkıyor.

Türkiye'nin, 29 kilometre ile en uzun kumsallarından birine sahip Samsun, temiz kumsal ve denizlere verilen "mavi bayrak" sayısı ile de öne çıkıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının 2021 yılı Mavi Bayrak Programı'nı uygulayan tüm ülkelerden ilk beş ülke sıralamasında Türkiye, plaj sayısı ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünya üçüncüsü oldu.

Sıralamada, kent bazında Karadeniz'de en çok mavi bayrağa sahip il ise Samsun oldu.

Kentin, Fener, İnci, Körfez, Omtel, İncesu, Terme Karavan, Terme Çevre Eğitim, Nazar, Gençlik, Denizevleri, Denizkızı, Dantel ve Golf plajlarında Mavi Bayrak dalgalanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Karadeniz Bölgesi'nin en çok mavi bayrağa sahip ili olduklarını belirtti.

Demir, "Şu anda 13 plajımız mavi bayraklı. Bizim hedefimiz tüm plajlarımızın mavi bayrağa sahip olması. Bunun için çevre yatırımlarımıza önem veriyor ve her zaman bu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş