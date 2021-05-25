Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi

Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
Demirören Haber Ajansı / Muhammet Kaçar - Haberler | Güncel

KARADENİZ Bölgesi, koronavirüs nedeniyle evde kalanların doğa tatilinde tercihi oluyor.

KARADENİZ Bölgesi, koronavirüs nedeniyle evde kalanların doğa tatilinde tercihi oluyor. Bölgede yayla, dağ ve termal kaplıca tesislerinde rezervasyonlar artmaya başladı. 

Pandemi döneminde evde kalanlar, doğaya yöneliyor. Yaz döneminde doğa tatili tercih edenlerin adresi ise Karadeniz Bölgesi oluyor. Doğasıyla ziyaretçilerinin beğenisini toplayan bölgede tatil planlaması yapanlar, doğa ve kültür turları ile termal tesisleri tercih ediyor. Koronavirüs salgınında evde kalanlar, özlediği doğa tatili için Rize'de yayla, dağ ve termal kaplıca konaklama tesislerinde rezervasyonlarını yaptırıyor.

YEŞİL ÖRTÜ İLGİ ÇEKİYORKültür ve Turizm Bakanlığı'nca örnek yayla modellerinin oluşturulacağı alanlardan biri olan Rize'nin İkizdere Vadisi, yeşil örtüsü, yaylaları, gölleri, ormanlık alanları, ahşap evleri ve doğa manzarasıyla dikkat çekiyor. Bulutların üzerindeki yaylalara gelenler, seyrine doyumsuz manzaraların keyfini çıkarıyor. İkizdere ilçesinin Ilıca köyünde yer altından 72 derece sıcaklıkla çıkan ve içerdiği 4 bin 541 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su kaynağı da birçok kişinin adresi oluyor.'DOĞAYA İLGİ ARTTI'

Turizm işletmesi yöneticisi Amaç Ekşi, pandemi sürecinde evlerde kaldıklarını belirterek 17 günlük son uzun kısıtlamanın ardından halkın bunaldığını söyledi. Ekşi, "Doğaya olan ilginin artığını yaz dönemindeki rezervasyonlardan görüyoruz. İnsanlarımız doğaya gelmek istiyor. İkizdere Vadisi'nde çok sayıda şelale ve yürüme parkuru mevcut. Vadiye gelenler doğa yürüyüşü yapıyor, şelaleleri ziyaret ediyor, derede alabalık tutuyorlar, termal havuzlarda vakit geçiriyorlar. Yüzde yüz doğa ile iç içe oluyorlar" dedi.


Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi
Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet Kaçar

Koronavirüs salgınında normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama
Koronavirüs salgınında normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 178 kişi vefat etti, 7 bin 523 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Gülşen Müge Anlı Demet Evgar Hülya Avşar
Spor Adem Büyük Arda Turan Şenol Güneş Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karadeniz'e 'doğa tatili' ilgisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 13:33:24. #1.16#

title