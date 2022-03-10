Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Onur Altındağ - Ekonomi
 - Güncelleme:

Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldıZONGULDAK Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgazı karaya getirecek olan ünitenin ilk kaynağının gerçekleştirildiğini açıkladı.

SAKARYA (İHA) - Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldı

ZONGULDAK Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgazı karaya getirecek olan ünitenin ilk kaynağının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında Faz-1 evresi için yürütülen çalışmaların önemli bir aşamasında olduklarını açıklayan Genel Müdürü Melih Han Bilgin, projede önemli bir gelişmeyi açıkladı. Bilgin, "Sakarya Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında Faz-1 evresi için yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir aşamasındayız. Sakarya Gaz Sahası'ndaki deniz tabanındaki tesislere ulaşıp gazı deniz tabanından getirecek olan ünitenin karaya indirilecek ilk ünitesinin kaynağının yapıldığı gün bugün. Çok önemli bir projenin ilk adımı olarak son derece önemli bir gün. ve önemli bir aşama. Milletimiz, kurumumuz, devletimiz adına hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldı

Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldı

Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Ekonomi

Karadeniz, Sakarya, TPAO, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title