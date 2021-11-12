İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - İLKADIM BELEDİYESİ, KARADENİZ DİYABET DERNEĞİ İLE 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜNÜ KUTLADI

BAŞKAN DEMİRTAŞ, BU GİDİŞATA BİR DUR DEMELİYİZ

Çağın hastalığı diyabetle mücadeleye büyük önem veren İlkadım Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. Diyabetin bulaşıcı bir hastalık gibi yayıldığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bu gidişata bir dur demeliyiz" şeklinde konuştu.

İlkadım Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nü, Karadeniz Diyabet Derneği ile birlikte, Acem Tekkesi'nde düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. Diyabetli aileler ve çocuklarının ilgi gösterdiği etkinliğe Başkan Demirtaş eşi Lütfiye Demirtaş'la birlikte katılım sağladı. Canlı müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar söylenen türkülere birlikte eşlik etti. Dünya genelinde hızla yayılan hastalığa yönelik farkındalığı ve bilinci artırmak için "Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa" sloganıyla derneğimizin çalışmalarını şehrimizde sürdürüyoruz diyen Karadeniz Diyabet Derneği Başkan Yardımcısı Dudu Yılmaz; " Bu birlikteliğe geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla katılım sağlayamayan Başkanımız Remzi Aslan'ın selamlarını iletiyorum. Diyabet hastalığında doktor kontrolünü ilerleyen yaşlarda ihmal ediyoruz, beslenmemiz hamur ve yağlı yiyecekler oluşturmakta ve hareketimiz ise oldukça az. Dernek olarak diyabetli dostlarımızın yüreğinde bir farkındalık kıvılcımı oluşturmaya niyet ederek yola çıktık. 14 Kasım Dünya Diyabet Gününde, İlkadım Belediyemizle ortaklaşa güzel bir farkındalık çalışması için bir araya geldik. Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a görevinde başarılar diliyorum. Böylesine güzel çalışmalarda bizlere destek verdiği için de teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

"Mavi halkanın anlamı: Umut ve dayanışma"

Dünya Diyabet Günü'nün simgesi olan Mavi rengin sağlıklı bir yaşam umudunu, halkanın ise hastalığa karşı kurulan küresel dayanışmayı temsil etiğini vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; " Bugün bu umuda, neredeyse bir bulaşıcı hastalık gibi yayılan bu hastalığa karşı birlik olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu gidişata hep birlikte dur demeliyiz! Diyabeti önlemenin ilk yolu da onu kontrol altına almak. İlkadım Belediyesi olarak halkımızı bilinçlendirmek, toplumda bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için gerekli tüm çalışmaları yapmaya hazırız. Rehberliğe ihtiyacı olan anne babalarımızın da yanında olmak isteriz. Başta çocuklarımız olmak üzere halkımızı diyabetten korumalıyız" dedi.

"Başkan Demirtaş'a destek plaketi"

Etkinliğin sonunda Başkan Demirtaş'ın eşi Lütfiye Demirtaş'a, çiçek takdim edilirken hastalıkla mücadeleye verdiği destekten ötürü Karadeniz Diyabetliler Derneği' adına Başkan Demirtaş'a plaket takdim edildi.

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