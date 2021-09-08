Karadeniz'den Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 100 artış
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Karadeniz'den Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 100 artış

Karadeniz'den Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 100 artış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karadeniz Bölgesi'nden Ocak-Ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artı olduğu belirtildi.

Karadeniz Bölgesi'nden Ocak-Ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artı olduğu belirtildi.

Bölgedeki 18 ilden Rusya Federasyonu'na toplam 218 milyon 908 bin 833 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, Trabzon 18 il arasında 115 milyon 551 bin 947 dolarlık ihracatı ile ilk sırayı aldı.

Trabzon'u 40 milyon 479 bin 604 dolar ile Samsun, 30 milyon 640 bin 670 dolar ile de Rize izledi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, 2021 yılı ilk 8 ayında Trabzon ilinden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüksek oranlı artış yaşandığını söyledi. Kalyoncu, Karadeniz Bölgesi illerinden Rusya Federasyonu'na en fazla ihracatın Trabzon ilinden gerçekleştirildiğini ifade ederek "Trabzon ilinden Rusya Federasyonu'na en çok ihraç edilen ürün yaş meyve sebze ürünleri olurken, ikinci sırada ise ihracatı hızla yükselen alabalık izledi. 23 sektörden Rusya Federasyonu'na ihracat gerçekleştirilirken, Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yarısından fazlasını (yüzde 53) tek başına Trabzon gerçekleştirdi" dedi.

Kalyoncu, Rize'den gerçekleşen ihracatın önemli bölümünü alabalık ihracatının oluşturduğunu, geçtiğimiz yıla oranla ihracatında yüzde 96 oranında artış yaşandığını kaydetti.

2021 yılının kalan döneminde de Rusya'ya yapılacak ihracatın artışla tamamlanacağına vurgu yapan Kalyoncu, ikili ticaretin daha yüksek rakamlara ulaşması, Karadeniz Bölgesinin hedef pazarı olan Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatın yakınlık avantajı ölçeğinde artırılabilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha üst noktalara ulaşması için yaşanan tarife dışı engelleri ortadan kaldıracak iki ülke arasında bir Tercihli Ticaret Anlaşmasının yapılmasını önerdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Karadeniz'den Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 100 artış - Haberler Ekonomi
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