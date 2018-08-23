Karadeniz'den Red Bull Formulaz Geçti

Karadeniz'de gelenekselleşen tahta arabaların mücadelesi Red Bull Formulaz, Rize'de gerçekleştirildi.

Red Bull açıklamasına göre, tarih boyunca sivri zekasıyla ün salmış Karadeniz insanının 1900'lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için ürettiği tahta arabaların yarıştığı Red Bull Formulaz'ın 10.'su, Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesinde düzenlendi. Bir kez daha renkli anlara sahne olan Red Bull Formulaz'ı binlerce kişi yerinden izledi.

Atmosferiyle büyüleyen, sadece eğlencesiyle değil kurallarıyla da dikkati çeken organizasyona Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu da tahta arabayı deneyimleyerek yarıştı.

5 kez dünya şampiyonu olan ve motosikletin üzerinde birçok rekor kıran Sofuoğlu'nun tahta arabalarla yaptığı sürüş merakla izlendi.

Stuntriding dalında Türkiye'nin en iyi ismi Red Bull sporcusu Birkan Polat da Formulaz'a katıldı. Motosikletinin üzerinde zorluk derecesi üst düzey olan hareketler yapan Polat, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

"Yarışların Türkiye geneline de yayılmasını istiyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kenan Sofuoğlu, her sene Formulaz'a geldiğini belirterek, "Sadece geçen sene gelememiştim. Davet edilince programımı ayarlayıp çok sevdiğim Rize'ye gelmek istedim. Beni buraya getiren sadece tahta otomobil yarışı değil, bizi seven ve güzel karşılayan insanlarımız ve buradaki atmosfer. Onlar ne kadar eğleniyorsa ben de onlar kadar eğleniyorum. Bu yarışların Türkiye geneline de yayılmasını istiyorum. Umarım gerekli koşullar oluşur ve tüm Türkiye bu heyecanı yaşar." ifadelerini kullandı.



Saatte 70 kilometre hıza çıktılar

Hiçbir şekilde frenin, motorun ve demir bir parçanın kullanılmadığı araçlar, bin 600 metreyi başarılı bir şekilde tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.

Yokuşların da yardımıyla saatte 70 kilometre hıza kadar ulaşabilen araçlarda ayağa takılan sert lastikler fren işlevi gördü.

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı yarışta en yaratıcı tasarımı gerçekleştiren yarışmacı da ödüllendirildi. Red Bull Formulaz'ın 10. yılında ikinci kez kadınlara özel bir yarışma da yapıldı ve kadın yarışmacılar da kıyasıya yarıştı.