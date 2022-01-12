Karadeniz'den gelen soğuk hava Trakya'da sıcaklıkları düşürecek

Trakya'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava ile kuvvetli poyraz bölgede hava sıcaklıkları bugünden itibaren 6 ile 12 derece azaltacak.

Trakya'da yüksek kesimlerde yağan karla karışık yağmur ve kar yağışı hafta başına dek aralıklarla devam edecek.

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri

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