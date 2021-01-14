Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Almanya'ya
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Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Almanya'ya

14.01.2021 08:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:09
Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Almanya'ya

TRABZON'da geçen yıl 3 ülkeye 334 ton hamsi ihraç edilerek, 499 bin 662 dolar gelir elde edildi.

TRABZON'da geçen yıl 3 ülkeye 334 ton hamsi ihraç edilerek, 499 bin 662 dolar gelir elde edildi. En fazla hamsi satılan ülke ise Almanya oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'dan geçen yıl 334 ton hamsi ihracatı yapıldığını açıkladı. Bu dönemdeki ihracattan 499 bin 662 dolar gelir elde edildiğini kaydeden Gürdoğan, kentten Almanya, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hamsi satıldığını söyledi.

'İHRACATTA LİDER ALMANYA'Trabzon'dan hamsi ihracatında Almanya'nın lider olduğunu belirten Gürdoğan, "Kentten Almanya'ya geçen yıl 386 bin 740 dolarlık hamsi ihraç edildi. Ayrıca önceki yıldan farklı olarak Ukrayna'ya da hamsi satıldı. Böylece, Trabzon'dan Almanya'nın yanı sıra Ukrayna'ya 108 bin 897 dolarlık, KKTC'ye de 4 bin 25 dolarlık hamsi ihraç edildi" dedi.KARADENİZ'E KIYISI OLAN UKRAYNA DA LİSTEDE

Hamsi ihracatında avlanmanın önemine de dikkat çeken Gürdoğan, "Karadeniz'e kıyısı bulunan Ukrayna'nın da 108 bin dolarlık hamsi alması oldukça dikkat çeken bir unsur. Bu da hamsi avının ve hamsi göçünün zamanlamasının ne kadar önemli olduğunun göstergesi. Ukrayna'nın da ihracat yapması bu konuda kendi kıyılarını korumak için göstermiş olduğu çabayı da tarif ediyor. Şu anda dönemsel olarak hamsiye avlanırken boyutlarından dolayı kısıtlama geldi. Denizlerdeki yaşayan canlıları gelecek nesillere aktarabilmek adına avlanmada bilimsel çalışmalara değer vermek ve bilinçli avlanma yapmak gerekiyor. İhracattan daha önemli olan aslında hamsinin geleceğini düşünmek. Çünkü hamsi besin zincirinde tabanı oluşturuyor. Hamsinin yok olması veya denizde stoklarının azalması bütün dengeyi bozar" diye konuştu.


Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Almanya'ya
Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Almanya'ya
Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Almanya'ya
Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Almanya'ya
Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Almanya'ya
Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Almanya'ya
Karadeniz'den en çok hamsi ihracatı Almanya'ya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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