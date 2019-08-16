Karadeniz'den dönen tatilciler yoğunluk oluşturdu

16.08.2019 21:47

Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen sürücüler, Karabük kent merkezinde yoğunluğa neden oldu.

Karadeniz illerinden Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle şehir merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda araç kuyrukları kilometrelerce uzadı.

Bartın istikametine ise trafik normal akışını sürdürüyor.

Trafik ekipleri, trafik akışının rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA