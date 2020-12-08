Karadeniz'den çıkan 20 tonluk müjde kısa sürdü
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Karadeniz'den çıkan 20 tonluk müjde kısa sürdü

08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:07
Karadeniz'den çıkan 20 tonluk müjde kısa sürdü

Karadeniz'e açılan Tekirdağlı balıkçıların, tek atışta 20 ton sarıkanat yakalaması üzerine fiyatlarda kısa süreli düşüş yaşandı.

Karadeniz'e açılan Tekirdağlı balıkçıların, tek atışta 20 ton sarıkanat yakalaması üzerine fiyatlarda kısa süreli düşüş yaşandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinden balıkçı tekneleriyle yola çıkıp, İstanbul Boğazı'ndan geçtikten sonra Karadeniz'e açılan balıkçılar 13-14 kiloluk bin 500 adet kasa balık yakaladı. Tek atışta yakalanan yaklaşık 20 ton sarıkanat balığı tezgahlarda kısa sürede fiyat düşüşlerine neden oldu.

Tezgah başında bulunan balıkçılar da duruma ilişkin tezgah fiyatları ile ilgili konuştu. Balıkçılar, Tekirdağlı balıkçıların Karadeniz'de yakaladığı yaklaşık 20 ton balığın tezgahlara yansıyan fiyatın etkisinin kısa sürdüğünü, fiyatlarda sürekli bir düşüşün yaşanması için devamlı böyle balık yakalanması gerektiğini ifade ettiler.

"Umduğumuz gibi olmadı"

20 ton balığın yakalanması üzerine hafta sonu sarıkanatın kilosunun 70-80 TL'den 60 TL'ye kadar düştüğünü ifade eden balıkçı Behiç Karacı, "Bildiğiniz gibi mevsimsel olarak çinekop ve sarıkanat balığının dönemi, palamut yerini bunlara bıraktı ve bundan dolayı halkımız şu anda bu balıkların bollaşmasını bekliyor. Ancak çok umduğumuz gibi olmadı yani palamut zamanındaki bolluk bu balıkta olmadı. Evet, hafta sonu Tekirdağ bağlı teknelerden Karadeniz'de bir çinekop ve sarıkanat furyasına denk gelen bir teknemiz oldu. Aşağı yukarı 20 ton kadar bir balık yakalandı. Sokağa çıkma yasağının ve restoranların kapalı olmasının da verdiği etki ile fiyatlar 2 günlüğüne kısa süreli bir düşüş yaşadı. Yani 70-80 liraya satılan balıklar 60 liraya düştü, 100 liraya satılan balıklar da 80 liraya düştü" dedi.

"Hafta sonu evet kısa süreli bir düşüş yaşandı"

Karacı açıklamasının devamında, "Sarıkanat boyuna göre değişiyor. Fakat bu kısa sürdü. Çünkü 2 gündür hava yine esmeye başladı. Gerek Marmara'da, gerek Karadeniz'de havanın esmesi ile birlikte yine birçok tekne limanda. Ancak çok büyük tekneler denize çıkabiliyor. Onlar da denk gelirse yine tutmaya çalışacaklar. Bu da fiyatları tekrar geçen haftaki kaldığı yerden eski haline getirdi. Hafta sonu kısa süreli bir düşüş yaşandı. Şu anda fiyatlar, çinekop ve sarıkanat yine 70 lira civarında. Daha büyükleri olduğu zaman 80-90 lira balık büyüdükçe değişiyor. Yani 5 tanesi bir kilo gelen sarıkanat olduğu zaman fiyatı artıyor. Ama daha küçük olduğu zaman fiyatı düşüyor. Hamsi bugün 40 lira, istavrit 40 lira, mezgit 50 lira, palamut var, palamudun zamanı bitti ama yine denizden tek tük çıkıyor. Bu da 40 lira bandında gidiyor. Fiyatlar günlük olarak balığın az ve çok çıkmasına bağlı olarak 10 lira aşağı 10 lira yukarı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bugün 40'a aldığınızı yarın 30'a da alabilirsiniz ama 50 liraya da alabilirsiniz. Çünkü balıkta stok durumu olmadığı için günlük tutulan ve satılan bir ürün" diyerek konuşmasını noktaladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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