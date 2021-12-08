Karadeniz'deki tatbikatla mülteci sorununa dikkat çektiler

TRABZON (DHA) - TRABZON'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yeni gönüllüler için eğitim tatbikatı düzenledi. Tatbikatta, Karadeniz'de mültecileri taşıyan teknenin alabora olmasının ardından kıyıya ulaşanların kurtarılması canlandırıldı.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı gönüllü sağlıkçılardan oluşan UMKE, Trabzon'da yeni gönüllüleri için eğitim tatbikatı düzenledi. Bugüne kadar sel, yangın, deprem gibi olaylara yönelik eğitimler veren ekipler, bu kez Karadeniz'de mülteci teknesinin batmasıyla yaşanan faciayı senaryolaştırdı. Ekipler tarafından Karadeniz açıklarında 20 kişiyi taşıyan mülteci teknesinin alabora olması sonucu Trabzon'un Akçaabat sahiline çıkanlara ilk müdahalenin yapılıp kurtarılmaları canlandırıldı. Yüzlerine ve kıyafetlerine gıda boyalarıyla yaralı makyajı yapılan sağlıkçıların bir kısmı mültecileri canlandırdı, eğitim alan gönüllüler ise kurtarma ekibinde yer aldı.

Eğitime katılan gönüllülerden Aslıhan Akbulut da "Psikolog olarak medikal kurtarma ekibine dahil olmak benim için değişik bir deneyim oldu. Burada çok güzel bir ortam var" diye konuştu.