Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 74'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 74'e yükseldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 74'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 62, Sinop'ta 11, Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay