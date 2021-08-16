Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş