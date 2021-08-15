Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
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Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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