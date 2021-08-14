Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 57'ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan