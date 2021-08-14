Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 55'e yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan