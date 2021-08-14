Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 55'e yükseldi
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Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 55'e yükseldi

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 55'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'deki sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin tedavilerine de hastanelerde devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Kastamonu'da üç yaşındaki Buğlem'i kurtardıktan sonra sele kapılan Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haberleri! AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.
Son dakika haberleri! AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 9 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.
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