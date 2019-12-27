Karadeniz'deki orman yangınlarında 'kuraklık' etkisi

27.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:24

KARADENİZ Bölgesi'nde, 7 ildeki 85 noktada çıkan, 280 hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangınların hızla yayılmasında, yağış rejiminin bozulmasıyla oluşan kuraklığın etkili olduğu değerlendiriliyor. Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, "Çok yüksek hızdaki rüzgarlar yanıcı maddenin hızlı kurumasını ve yangınların hızla yayılmasını tetiklemiştir" derken, Prof. Dr. Cantürk Gümüş ise "Meteorolojik koşullarda bu sene bölgede ilk defa 15- 20 gündür yağış yok" dedi.

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz'de, son 3 aydır yağış miktarı, ciddi oranda azaldı. Barajlarda su seviyesinin düştüğü, dere yataklarının kurumaya başladığı bölgede, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve lodosun etkisi ile yakılan anızlar da orman yangınlarına neden oldu. 7 ildeki 85 noktada, 3 günde çıkan yangınlarda yaklaşık 280 hektar ormanlık ve tarım arazisi de zarar gördü. Uzmanlar, anız ateşleri sonucu çıkan yangınların hızla yayılmasında, bölgedeki yağış rejiminin bozulmasıyla oluşan kuraklığın etkili olduğunu değerlendiriyor.

Kaynak: DHA