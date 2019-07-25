Karadeniz'deki limanların kullanımının önemi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, son dönemde Rusya ve Ukrayna'nın dünyanın tahıl ambarı konumuna geldiğni belirterek, "Bu tarım ürünlerini ülkemizin iç bölgelerine ulaştırabilmenin en kısa ve maliyeti en düşük yolu Giresun, Trabzon ve Samsun limanlarını kullanmaktır." dedi.

Tiryakioğlu, GTB üyelerinin yer aldığı heyetle Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu'nu ziyaret etti.

Giresun ve bölgenin lojistikte stratejik üstünlüğüne dikkati çeken Tiryakioğlu, "Son dönemde Rusya ve Ukrayna dünyanın tahıl ambarı konumuna gelmiştir. Bu tarım ürünlerini ülkemizin iç bölgelerine ulaştırabilmenin en kısa ve maliyeti en düşük yolu Giresun, Trabzon ve Samsun limanlarını kullanmak ve akabinde karayolu ile Gaziantep ve çevresine ulaştırmaktan geçmektedir." diye konuştu.

Tiryakioğlu, Rusya'ya da Ukrayna'dan gelen tarım ürünlerinin İskenderun Limanı'na nakledilmesi durumunda maliyetin Giresun Limanı'nın iki katına çıkacağını vurgulayarak, "Bu açıdan Giresun ve bölge limanlarının İç Anadolu bağlantıları güçlendirilerek ticaretin uluslararası ayağı desteklenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çakırmelikoğlu ise Giresun Limanı ile entegreli kuzey-güney yol bağlantılarının güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Bu kapsamında gerekli lobi çalışmalarının yapıldığına işaret eden Çakırmelikoğlu, "bir elin nesi var, iki elin sesi var" düşüncesinden hareketle Gaziantep'in de desteklerini beklediklerini söyledi.

Çakırmelikoğlu, Giresun-Dereli-Şebinkarahisar-Sivas ile Kurtbeli yolunun yanı sıra Tirebolu-Gümüşhane yollarının uluslararası yol statüsüne kavuşturulması için verilen mücadelenin faydalarını hep birlikte göreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA