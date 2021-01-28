Karadeniz'deki kötü hava koşulları nedeniyle gemiler Sinop'un doğal limanına sığındı
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Karadeniz'deki kötü hava koşulları nedeniyle gemiler Sinop'un doğal limanına sığındı

28.01.2021 13:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:02
Karadeniz'deki kötü hava koşulları nedeniyle gemiler Sinop'un doğal limanına sığındı

Karadeniz'deki kötü hava koşulları, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemileri olumsuz etkiledi.

Karadeniz'deki kötü hava koşulları, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemileri olumsuz etkiledi.

Bölgede şiddetli esen rüzgar nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler yol almakta güçlük çekerek Sinop'un doğal limanına demirledi.

Gemilerin hava şartlarının normale dönmesi için bekleyişleri sürüyor.

Kentteki balıkçılar da olumuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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