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Karadeniz'deki hamsi bolluğu Samsun'daki fiyatlara yansımıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Karadeniz'deki hamsi bolluğu Samsun'daki fiyatlara yansımıyor

20 TL'den müşteriye sunuluyor.

KASTAMONU (İHA) - 20 TL'den müşteriye sunuluyor.

Geçen sene yok denecek kadar az çıkan ve sezonun büyük bölümünde avlanması yasak olan hamsi bu sezon balıkçının yüzünü güldürüyor. Samsunlu balıkçılar bol miktarda hamsi satarken Edirne, Kastamonu, Trabzon ve birçok ilde hamsinin kilosunun 10 TL'den satılıyor. Birçok ilde hamsinin kilosu 10 TL'den satılırken, Karadeniz'in balık hali konumunda bulunan Samsun'da 15-20 TL arasında hamsi satılması vatandaşların yüzünü pek de güldürmüyor.

"10 TL'ye satılan hamsi ya incedir ya da karışık"

Şu anda iyi ve güzel hamsilerinin kilosunun 15-20 TL arasında değiştiğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Havalar birkaç gündür sıcak gidiyor ama satışlarda azalma olmadı. Hamsi eskiye oranda daha büyük geliyor. Şu anda 15 TL'den satıyoruz. Balık haline 50 kamyon balık geliyor. Hamsilerin bazıları ince, bazıları da kalın oluyor. Alış fiyatları ve balık boyları değiştiği için fiyatlarda değişiklikler oluyor. Hamsi 10 TL'ye satılıyorsa ya incedir ya da karışıktır. Güzel ve düzgün hamsilerin fiyatları 15-20 TL arasında değişiyor" dedi.

"Hamsi dün 10 TL'ydi bunu 15-20 TL"

Hamsi fiyatlarının sürekli değişiklik gösterdiğini dile getiren balık satıcısı Kurtça Aydın, "Samsun'da balık her zaman aynı fiyat olmaz. Dün hamsinin kilosunu 10 TL'ye satıyorduk bugün ise 15 ile 20 TL arasında satıyoruz. Balık az çıkarsa pahalı, çok çıkarsa ucuz oluyor. Dün 10 TL'ye hamsi sattık. Bugün ise hamsi biraz daha pahalı satılıyor" diye konuştu.

Samsun'daki balık fiyatlarını değerlendiren vatandaşlar, "Büyükşehirlerdeki balık fiyatları Samsun'dan daha pahalı. Fiyatlar İzmir'deki fiyatlara göre gayet iyi. Geçen sene hem az balık vardı hem de fiyatlar daha yüksekti. Buradaki hamsi fiyatları 10-20 TL arasında değişiyor. Çeşidine, tazeliğine ve boyuna göre fiyatlar değişiyor. Bakıyoruz, hangi balığı uygun bulursak alıyoruz" ifadelerini kullandılar.

Samsun'da diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise mezgit kilo 10 TL, barbun kilo 15 TL, istavrit kilo 10 TL, çinakop kilo 35 TL, kefal kilo 20 TL, somon kilo 40 TL, çipura kilo 50 TL, levrek kilo 60 TL ve kalkan balığının kilosu da 150 TL şeklinde sıralanıyor. - SAMSUN

Karadeniz'deki hamsi bolluğu Samsun'daki fiyatlara yansımıyor

Karadeniz'deki hamsi bolluğu Samsun'daki fiyatlara yansımıyor

Karadeniz'deki hamsi bolluğu Samsun'daki fiyatlara yansımıyor

Karadeniz'deki hamsi bolluğu Samsun'daki fiyatlara yansımıyor

Karadeniz'deki hamsi bolluğu Samsun'daki fiyatlara yansımıyor

Karadeniz'deki hamsi bolluğu Samsun'daki fiyatlara yansımıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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