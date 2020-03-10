Karadeniz'deki fırtına Sinop'ta dev dalgalar oluşturdu
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Karadeniz, Sinop, Güncel

Karadeniz'deki fırtına Sinop'ta dev dalgalar oluşturdu

Karadeniz'de etkili olan fırtına Sinop sahilinde dev dalgalar oluşturdu.

10.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:36
Karadeniz'deki fırtına Sinop'ta dev dalgalar oluşturdu

Karadeniz'de etkili olan fırtına Sinop sahilinde dev dalgalar oluşturdu.


Doğu yönünden esen ve saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye çıkan rüzgar, kentin sahil kesiminde etkili oldu.


Bazı bölgelerde dalgaların yola ulaşması sebebiyle trafikte aksamalar yaşandı. Dev dalgaların beraberinde getirdiği çöpler de sahilde kirlilik oluşturdu.

Belediye ekipleri, kıyıya vuran çöpleri topladı.


Bazı vatandaşlar ise sahilde telefonlarıyla dev dalgaları görüntüledi.


Balıkçılar denize açılmadı


Fırtına, balık avcılığını da olumsuz etkiledi. Meteorolojik uyarıları dikkate alan balıkçılar denize açılmadı.

Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizin halen çok tehlikeli olduğunu belirterek, tüm balıkçılara meteorolojik uyarıları dikkate almaları tavsiyesinde bulundu.


Fırtınadan etkilenen ve yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı yük gemileri ise Sinop doğal limanına demirledi.

Kaynak: AA

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Manşet

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