Karadeniz'deki 7 ilde "tam kapanma" sürecinin onuncu gününde sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta sakin bir gün geçiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta sakin bir gün geçiyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanmanın 10. gününde Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri en sakin günlerinden birini daha yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki Gazipaşa Caddesi ve Uzun Sokak'ta başlattıkları altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ordu

Ordu'da uygulanan tam kapanma kapsamında cadde, sahil ve meydanlardaki sessizlik sürüyor.

Kentte, bazı vatandaşlar evlerine yakın bölgedeki bakkal ve fırınlara giderek alışveriş yaptı.

İl genelinde kolluk kuvvetlerinin denetimleri ise devam ediyor.

Giresun

Giresun'da da cadde ve sokaklarda sakinlik gözleniyor.

Vatandaşların tam kapanma tedbirlerine uyduğu kentte, emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Rize

Rize'de, havanın soğuk ve yağışlı olmasının da etkisiyle az sayıda kişi dışarıda görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri, belli noktalarda dışarıdaki vatandaşların belgelerini kontrol ediyor.

Belediye ekipleri ise araç trafiğinin yoğun olmaması nedeniyle kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hafriyat çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin

Artvin'de de tam kapanma kapsamında sakin bir gün yaşanırken, emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Öte yandan jandarma ekipleri, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için sorumluluk alanlarındaki belirli noktalara mama, yem ve su bırakıyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin işlek noktaları Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda sessizlik hakim.

Polis ekipleri kısıtlama tedbirlerine ilişkin caddelerde denetimlerini sürdürürken sokakta olan vatandaşlara izin belgesi sorarak kimlik kontrolü yapıyor.

Ekipler, normal zamanda trafik akışının yoğun olduğu noktaları dubalarla çevirerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan Anneler Günü nedeniyle bazı çiçekçiler de satış yapıyor.

Bayburt

Bayburt'un işlek yerlerinden Kadıoğlu Parkı, Cumhuriyet ile Vali Nihat Üçyıldız caddelerinde sakinlik dikkati çekiyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak