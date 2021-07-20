Karadeniz'deki 6 ilde "acemi kasaplar" hastanelik oldu
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Karadeniz'deki 6 ilde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Karadeniz'deki 6 ilde 'acemi kasaplar' hastanelik oldu
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Bayburt'ta bazı kasaplar ve kurban kesmeye çalışırken yaralananlar, hastanelere başvurdu.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Bayburt'ta bazı kasaplar ve kurban kesmeye çalışırken yaralananlar, hastanelere başvurdu.

Ordu'nun farklı noktalarında oluşturulan alanlarda Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan 54 kişi yaralandı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralananların bir kısmı kendi imkanlarıyla bazıları da 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine getirildi.

Trabzon'da da bayram namazının ardından sabah saatlerinde önceden belirlenen kesim alanlarına giden vatandaşlar, kurbanlarını kesti.

Kesim sırasında bıçak kesiğinin yanı sıra hayvanın boynuz ve tekme darbesiyle yaralanan 47 kişi hastanelere başvurdu.

Giresun'da 13, Rize'de 126, Artvin'de 32, Bayburt'ta 4 kişi, kesik ve hayvan darbeleri sonucu yaralanarak hastanelerin acil servislerine gitti.

Yaralıların büyük bölümü, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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