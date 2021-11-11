"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

GİRESUN (AA) - "Milli Ağaçlandırma Günü" etkinlikleri kapsamında Ordu, Rize, Trabzon, Bayburt ve Giresun'da fidanlar dikildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Cumhuriyet Yerleşkesindeki ağaç dikim töreninde yaptığı konuşmada, bugün Türkiye'nin her köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde fidan dikildiğini söyledi.

Orman teşkilatının çok güçlü bir teşkilat olduğuna işaret eden Sonel, yazın meydana gelen orman yangınlarında devlet yetkililerin ve milletin büyük gayretler sarf ettiğini anlattı.

Sonel, bir daha böyle afetlerin olmamasını diledi.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ise ağaçlandırma çalışmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Gürsoy da Ordu'da 37 noktada 116 bin fidanın bugün toprakla buluşacağını kaydetti.

Halk oyunları gösterisinin ardından programda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Rize

Rize Isırlık Tabiat Parkı'nda düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Vali Kemal Çeber, Türkiye'nin her yerinde ağaçlar dikildiğini söyledi.

Rize'de bu yıl proje kapsamında 244 bin ağaç dikilmesinin planlandığını belirten Çeber, "Biz 300 bin ağaç diktik. Bugün de yaklaşık 500 ağaç dikiyoruz. Yapılacak en güzel, anlamlı ve geleceğe dönük en önemli projelerden birisini gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çeber, Belediye Başkan Vekili Aydın Bilsel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, alana getiren fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Törene, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, Rize Orman İşletme Müdürü Abdi Ekşi, Rize Tapu Müdürü Deniz Say, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve diğer ilgililer katıldı.

Trabzon

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yer aldığı bölgede düzenlenen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında fidanları toprakla buluşturmak için toplumun tüm kesimlerinden paydaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Türk milletinin kadim geçmişinde, kültüründe, geleneğinde ve inancında ağacın ayrı bir yeri olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, "Temiz bir hava için ağaç dikin diyoruz, geleceğe nefes için ağaç dikin diyoruz, fidanlarımızı toprakla buluşturalım diyoruz. Çocuklarımızın geleceği için yapacağımız en anlamlı işin ağaç dikmek olduğunu hep birlikte yüksek sesle haykırıyor ve bunu, bu tip etkinliklerle toplumun her kesimiyle paylaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ustaoğlu, yapılan bir araştırmaya göre yetişkin bir çam ağacının, 40 kişinin bir saatte havaya verdiği karbondioksiti bir saatte oksijene dönüştürdüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

"Yani bir hektar çam ormanı yılda 30 ton oksijen üretiyor. Ne kadar önemli olduğunu buradan altını çizerek vurgulamak istiyorum. Ağaç dikmenin bu öneminin dışında hepimizin sosyal hayatında, beden ve ruh sağlığımızda da ormanların ne derece faydalı olduğunu, gürültü kirliliği başta olmak üzere erozyon ve bölgemizde en fazla yaşadığımız toprak kaymalarını önleme anlamında ağaç dikmenin ne derece önemli olduğunu hepimiz biliyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Trabzon'u daha yaşanabilir, daha yeşil ve güzel bir hale getirebilmek için gayretle çalıştıklarını, çevre ve altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, Trabzon'da yeşili koruyan, yeşili daha da arttıran çalışmalara ağırlık verdiklerini aktardı.

Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz da yıl sonuna kadar Trabzon'da 841 bin, bölge genelindeki sorumluluk sahaları olan Rize, Bayburt ve Gümüşhane ise 1 milyon 260 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, vatandaşlar ve öğrencilerle fidan dikti. Törende sembolik olarak 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte, nisan ayında Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in adına da fidan dikildi.

Vali Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Şen, şehidin eşi Nurcan, çocukları Kaan ve Kayra ile yakından ilgilendi, fidan dikimi ve sulamalarına yardımcı oldu.

Bayburt

Bayburt merkeze bağlı Gökler köyünde düzenlenen etkinlikte, 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Cüneyt Epcim, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan çalışmanın kutlu bir proje olduğunu söyledi.

Kentte binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu anlatan Epcim, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, vatandaşlar ve öğrenciler, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.

Giresun

Giresun ve ilçelerinde, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 30 hektar alanda 80 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Merkeze bağlı Erimez Aytepe mevkisindeki belirlenen alanda gerçekleştirilen programda, aralarında yöreye özgü meyve türlerinin de olduğu fidanlar dikildi.

Programda konuşan Vali Enver Ünlü, toprak, ağaç ve orman sevgisini hep birlikte taçlandırarak gelecek nesillere aktardıklarını söyledi.

Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin sürekli gündeme geldiği bu dönemde, havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunması için hep birlikte gayret ettiklerini dile getiren Ünlü, şunları kaydetti:

"Rabbimizin bize emaneti olan doğayı sadece korumakla kalmayıp geliştirerek güzelleştirerek bizden sonraki nesillere bırakmayı arzu ediyoruz. Ülkemizin orman alanlarını büyütmek, ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek ve çevreyi korumak amacıyla son yıllarda devletimiz çok büyük yatırımlar yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Bugün bir ecdadın mirası üzerinde kendi katkılarımızı burada devam ettiriyoruz. Yarın da gençlerimiz bunun üzerine daha fazlasını koyarak inşallah geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye devam edecekler, bundan hiçbirimizin şüphesi yok."

Programa Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Jandarma Komutanı Muhammed Sevinç, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.