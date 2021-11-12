Karadeniz'deki 4 ilde "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında uygulama yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Trabzon'da uygulama gerçekleştirildi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlar bilgilendirildi.

Vali İsmail Ustaoğlu'nun da katıldığı programda öğrencilere çeşitli hediyelerin yanı sıra projeye ilişkin bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Öğrenciler, Atatürk Alanı'nda emniyet kemeri takmayan sürücüleri "kırmızı düdük" çalarak uyardı.

Vali Ustaoğlu, gazetecilere, proje kapsamında toplumda emniyet kemeri takmak için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Kemer takmayı şoför ve yolcuların zaman zaman ihmal ettiğine dikkati çeken Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Kemer takmamanın nasıl sonuçlar doğurduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bunun yaşanmaması için biz 'Bi Hareketine Bakar Hayat' diyoruz. Çünkü oluşabilecek kazalarda kemer takmamaktan kaynaklanan sıkıntılar, yaralamalı ve ölümlü kazalar oluyor. İşte bu acıların, sıkıntıların yaşanmaması için de bizim kemer takmamız gerektiği vurgusunu yapma adına bugün çocuklarımızla kampanyayı duyuruyoruz."

Simülasyon aracını kullanan Mert Yalçın ise kemer takmanın önemini bir kez daha anladığını ifade etti.