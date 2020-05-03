KARADENİZ'DE YUNUSLARIN GEMİLERLE DANSI

İSTANBUL/DHAKaradeniz'de gemilere eşlik eden yunuslar büyüledi.

İSTANBUL/DHA

Karadeniz'de gemilere eşlik eden yunuslar büyüledi.İstanbul Boğazı'nda son günlerde yunuslar sık sık görüntüleniyor. Karadeniz'de İğneada açıklarında gemilere eşlik eden yunuslar mürettebatın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çok sayıda yunus tekne ve gemilerle birlikte ilerledi. O görüntüleri kaydeden gemi personeli, yunusların motor pernavelerine çarparak yaralanmalarından korktuklarını ifade ettiler.

Kaynak: DHA