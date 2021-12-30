Karadeniz'de yılbaşı tatili için doğa otellerine ilgi

YENİ yılı doğayla baş başa karşılamak isteyenler, Karadeniz'deki doğa otelleri ve bungalovlara akın etti. Bölgedeki konaklama tesisleri büyük oranda doldu.

Karadeniz Bölgesi yılbaşı tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyenlerin adresi oldu. Bölgeye gelen tatilciler, yayla ve vadilerdeki otel, pansiyon ve bungalovları doldurdu. Karla kaplı yaylalarda yürüyüş yapıp, yöresel lezzetlerin tadına bakan tatilciler, yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Trabzon'da Uzungöl Turizm Merkezi ile Gümüşhane'deki Zigana Kayak Merkezi, Rize'de Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası ile İkizdere ve Fındıklı ilçesi Arılı Vadileri de en çok tercih edilen yerler oldu.