Karadeniz'de yeşile yolculuk başladı
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Karadeniz'de yeşile yolculuk başladı

KARADENİZ Bölgesi'nde, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi'nde sona gelindi.

Karadeniz'de yeşile yolculuk başladı
13.06.2020 10:06 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:10

KARADENİZ Bölgesi'nde, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol Projesi'nde sona gelindi. Yeşile yolculuğun, biten etaplarda başladığı Karadeniz'de yaylalar da hareketlendi. 

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması amacıyla başlatılan 'Yeşil Yol Projesi'nde sona yaklaşıldı. Projeyle Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin'in bin rakım üzerindeki yaylaları, 2 bin 600 kilometrelik yol ağı ile birbirine bağlanıyor. Yaylalarda kesintisiz konforlu ulaşımın sağlanması için mevcut yol ağı 7 metre genişliğinde gidiş- geliş tek şerit olarak beton ve asfalt yapılıyor. Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarından geçerek, 9 ilin yaylalarını ve turizm merkezlerini birbirine bağlayan yolun biten etaplarında, yeşile yolculuk başladı. Yolun geçtiği yayla güzergahlarında oteller, restoranlar, bungalov evler, mesire yerleri hizmet veriyor. 40 farklı noktada turizm merkezlerinin de oluşturulacağı projenin yıl sonuna kadar tamamlanması da hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADIProjenin en önemli etaplarından olan Ordu'nun Mesudiye ile Kabadüz ilçelerinde yaylaları birbirine bağlayacak olan Topçam- Çambaşı arasındaki 20 kilometrelik bölümde çalışmalar yeniden başladı. Daha önce 5 kilometre beton yolun yapıldığı güzergahta, 20 kilometrelik yeni beton yolun tamamlanmasıyla Giresun'un bir kısım yaylalarına da ulaşım kolaylığı sağlanacak. Karadeniz- Akdeniz Yolu Projesi kapsamında, Dereyolu olarak da bilinen Melet Vadisi güzergahı üzerinden 2 bin rakımlı Çambaşı yaylası Kayak Merkezi'ne de Topçam üzerinden alternatif yol ile ulaşılması planlanıyor. Yaz-kış sürekli açık olması planlanan yol ile Giresun'un en gözde yaylalarından olan Karagöl Yaylası'na da bu yol üzerinden ulaşım kolaylığı sağlanabilecek.'BÖLGE TURİZMİNE CİDDİ KATKISI VAR'Ordu'nun Kabadüz ilçe Belediye Başkanı Yener Kaya, Yeşil Yol'un Çambaşı Yaylası sınırları içinden geçerek Giresun yaylalarına ulaştığını söyledi. Kaya, "Yaylamızda son yıllarda çok ciddi turizm yatırımları var. Kayak merkezi, otelleri, restoranları, bungalov evleriyle yaylamız dikkat çekiyor. Yaylaya ulaşımı kolaylaştıracak yol çalışmaları var. Hem Yeşil Yol dışında alternatif yollarımızda da çalışma sürüyor. Yaylamıza ulaşım kolaylığı ve turizm yatırımları geldikçe daha cazip hale geliyor" dedi.'HERKES FAYDALANIYOR'Yeşil Yol güzergahında Ordu ve Giresun yaylalarını gezen Serkan Aktaş, yolun tamamlanan etaplarının oldukça güzel olduğunu, herkesin yoldan faydalandığını belirterek, "Bu yol sadece yaylaları aracıyla gezip seyahat edenler açısından değil, yaylada yaşayanlar içinde önemli katkı sağlıyor. Yayla yolculuğum esnasında orada yaşayan vatandaşlardan organik ve hayvansal ürünler de satın aldım. Yayla merkezlerinde ayrıca hediyelik eşyalar da var. Kasabından yumurta, peynir, süt satana kadar herkes bir şekilde alışverişten faydalanıyor" diye konuştu.

Yayla sakinlerinden Ethem Yılmaz ise, "Yeşil Yol'un bölgemize ciddi katkısı var. Sadece yaylalar arası ulaşım sağlanmıyor, aynı zamanda kırsal mahallelerle yaylalar arasında da bir bağ var bu yolla. Yeşil Yol yapıldıktan sonra, ara bağlantı yolları da onarılıyor. Bu da buralara ziyaretçileri artırıyor" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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