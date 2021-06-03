KARADENİZ'DE YAZIN 'KAR' SÜRPRİZİ, YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
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KARADENİZ'DE YAZIN 'KAR' SÜRPRİZİ, YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar yağan karla beyaza büründü.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar yağan karla beyaza büründü. Yaz ayında kar görenler, şaşkınlık yaşadı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Bayburt'ta soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Bölgede sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte akşam saatlerinde yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü. Yaz ayında kar sürprizi yaşayanlar, o anları cep telefonları ile kayda alarak, sosyal medyada paylaştı.

KARADENİZ'DE YAZIN 'KAR' SÜRPRİZİ, YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARADENİZ'DE YAZIN 'KAR' SÜRPRİZİ, YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARADENİZ'DE YAZIN 'KAR' SÜRPRİZİ, YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
KARADENİZ'DE YAZIN 'KAR' SÜRPRİZİ, YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KARADENİZ'DE YAZIN 'KAR' SÜRPRİZİ, YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ - Haberler
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