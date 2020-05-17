Karadeniz'de yaylalara yolculuk erken başladı KARADENİZ'de, yaylalara göç geleneği, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl erken başladı.

KARADENİZ'de, yaylalara göç geleneği, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl erken başladı. Kalabalık şehirlerden uzaklaşarak daha sakin olan yaylalara çıkanlar, hayvanlarını otlatıyor, doğal ürünlerle besleniyor.

Karadeniz'de gelenek haline gelen yaylalara göç, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle erken başladı. Salgından korunmak isteyenler, şehirlerden uzaklaşarak daha sakin ve ıssız olan yaylalara çıkıyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor. Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içerisinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor. Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satarak, geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor. Yaz aylarında yaylalarda kalanlar, sonbaharda yeniden geri dönüyor.

Kaynak: DHA