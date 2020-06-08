Karadeniz'de yanan 290 hektarlık orman arazisine dikilen fidanların yeşerdi
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Karadeniz'de yanan 290 hektarlık orman arazisine dikilen fidanların yeşerdi

Karadeniz'de yanan 290 hektarlık orman arazisine dikilen fidanların yeşerdiKARADENİZ Bölgesi'nde geçen yıl Aralık ayında 7 ilde 85 noktada çıkan yangınlarda zarar gören 290 hektarlık orman arazisine dikilen fidanların yeşermesiyle, yeşil örtüyle kaplanan ormanlarda yangının izleri silindi.

08.06.2020 09:06 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:12

Karadeniz'de yanan 290 hektarlık orman arazisine dikilen fidanların yeşerdi

KARADENİZ Bölgesi'nde geçen yıl Aralık ayında 7 ilde 85 noktada çıkan yangınlarda zarar gören 290 hektarlık orman arazisine dikilen fidanların yeşermesiyle, yeşil örtüyle kaplanan ormanlarda yangının izleri silindi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, "Birkaç yıl içerisinde yangında hasar gören bölge eskisi gibi yeşil hale gelecektir" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde geçen yıl Aralık ayında Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Gümüşhane illerinde 85 noktada orman ve örtü yangınları çıktı. Şiddetli lodosun etkisiyle yayılan alevler, ormanlık alanlar ve yerleşim yerlerine sıçradı. Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 23 ilden bölgeye gelen takviye yangın söndürme ekipleri, belediye itfaiye ekipleri ile alevlere müdahale etti. Karadeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve hızı saatte 170 kilometreye ulaşan lodosun etkisiyle alevlere güçlükle müdahale edilebildi. 65 saatte kontrol altına alınan yangınlarda 21 ev yandı, 280 hektar ormanlık alan ile 10 hektarlık tarım alanı zarar gördü. Yangınların vatandaşların bahçelerinde yaktıkları anız ateşlerinin rüzgarın etkisiyle ormanlık alanlara sıçraması sonucu çıktığı belirlendi, 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

ORMANLIK ALANLAR YEŞERMEYE BAŞLADI

Karadeniz'deki yangınların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Orman Genel Müdürlüğü'nce yanan alanlarla ilgili çalışma başlatıldı. Yangında zarar gören alanlarda fidan dikerek ağaçlandırma çalışması yapıldı, bitkiler de yeniden yetişmeye başladı. Orman arazisine dikilen fidanlar yeşermeye başlarken, yeşil örtüyle kaplanan alanlarda yangının izleri de silindi.

'KALIN KABUKLU AĞAÇLAR ÇOK FAZLA ETKİLENMEDİ'

Trabzon'un Arsin ilçesi Elmaalan mevkisindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, Karadeniz'de kış aylarında yangın olayları yaşanmasının etkeni olarak ölü örtü ile kuruyan yaprakların uygun şartları bulduğunda yanmaya hazır hale gelmesi olduğunu söyledi. Geçen yıl meydana gelen yangınların güneyden esen rüzgarlarla desteklendiğini kaydeden Bilgili, "Alanda vejetasyon yani bitkilerin yetişme döneminin başlamasıyla birlikte tekrardan yeşillenme meydana gelmiş durumda. O zamanki örtü yangınlarının etkilediği ağaçlara baktığımızda önemli bir oranda zayiat olduğunu biliyoruz. Özellikle büyük çaplı ve kalın kabuklu ağaçların yangından çok fazla etkilenmediğini ve hayatiyetlerini devam ettirdiğini görüyoruz" dedi.

'ESKİSİ GİBİ YEŞİL HALE GELECEK'

Doğanın kendisini çok hızlı yenilediğine dikkat çeken Bilgili, "Bunu da zaten birkaç yıl içerisinde göreceğiz. Ağaç kabuğun alt tabakasındaki soymuk denilen bölümünün tamamının etkilenmesi halinde ağaçlar ölür. Yangın bölgesinde zarar gören ağaçların ise büyük bir kısmının çok fazla zarar görmediğini görebiliyoruz. Birkaç sene içerisinde yangında hasar gören bölgenin eskisi gibi yeşil hale gelecektir" diye konuştu.

'DİKİLEN FİDANLAR BÜYÜYOR'

Yangında köyü ve çevresi zarar gören Ferhat Özdemir, "Orman başlangıcından buraya kadar bizim köy dağlık bir arazi olduğu için kısmen yandı. Burada canlı varlık kalmadı. Bütün her şey yandı. Ağaçlar yandı, bazı büyük ağaçlarımız zedelendi. Burada rüzgarın çok etkisi vardı. Yangından sonra fidan dikimi yapıldı. Yeni dikilen fidanlar, büyüyerek yeşerdi. Biz de bu büyümeyi kontrol etmeye çalışıyoruz" dedi.

Karadeniz'de yanan 290 hektarlık orman arazisine dikilen fidanların yeşerdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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