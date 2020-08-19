Karadeniz'de 'Vira Bismillah' için geri sayım başladı
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Karadeniz'de 'Vira Bismillah' için geri sayım başladı

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını yapıyor.

Karadeniz'de 'Vira Bismillah' için geri sayım başladı
19.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:48

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını yapıyor. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp, av yasağının sona ermesi için gün sayan balıkçılar, bereketli av dönemi geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını yapıyor. Ağ ve tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Samsunlu balıkçılar, bu yıl bereketli av dönemi umut ediyor. Yeni av sezonu için hazırlık yaptıklarını belirten balıkçı Emre Malkoç, "Her sene rutin olan bakımlarımızın hepsini tamamladık. Makine bakımlarımızı, güverte bakımlarımızı yaptık. Soner cihazlarımızın testlerini yaptık. Zorlu bir hazırlık sürecini tamamladık. 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna hazırız. Bu sene palamut, istavrit ve çinekop balıklarının olacağını düşünüyoruz. Bu yıl av sezonunun bereketli geçeceğini düşünüyoruz. Ancak bunun en doğru cevabını 1 Eylül'de denize açılınca alacağız. Ancak şu an takip ettiğimiz kadarıyla denizde balığın bolluğu güzel. Geçen yıl beklentimiz av sezonunda karşılandı. Palamut balığının olmayacağını düşünüyorduk ve palamut olmadı. Bu sene tam aksine palamutun olacağını düşünüyoruz. Geçen yıl hamsi açık sularda vardı. Bu sene geçen seneki kadar olmasa da hamsi beklentimiz var. Çünkü palamudun olduğu sene hamsi bol oluyor. Bu sene vatandaşın bol balık yiyeceğini düşünüyoruz. Özellikle sezon başında palamut ve istavrit bol olacağını düşünüyoruz. Sonralarında ise hamsi ve çinekop olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Aile mesleği olarak balıkçılık yaptığını dile getiren İsmail Balcı, "Biz de tüm balıkçılar gibi 1 Eylül'ü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu sene bol balık olacağını düşünüyoruz. Vatandaşımızın ucuz balık yiyeceğini düşünüyoruz. Balıktan ümidimiz var bu sene. Vatandaşımızın yüzü gülecek inşallah. Geçen yıl balık çeşitliliği azdı. Tezgahlarımızda mezgit vardı, barbun vardı, çinekop ve palamut hiç olmadı ama bu sene bol balık olacağını düşünüyorum. Bu sene vatandaş av sezonunda bol bol balık yiyebilecek, hem de ucuz yiyeceğini düşünüyoruz" dedi.'YENİ SEZONA HAZIRIZ'

Yeni sezonu umutla beklediklerini söyleyen balıkçı Harun Esen, "Şu anda bakımlarımızın büyük bir çoğunluğunu tamamladık. Yeni sezona hazırız. Gemilerimizin boya bakımlarını, motor bakımlarını tamamladık. Geçen sene av sezonu bizim için iyi geçti bu seneden de umutluyuz. Hamsinin bol olacağını düşünüyoruz. Palamut balığının da bu sene için iyi olacağını düşünüyoruz. İnsanlara tavsiyemiz balık bol bol balık yesinler. Balık insanı her zaman dinç tutar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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