Karadeniz'de üretilen somon talep görüyor Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, özellikle kültür balıkçılığında Türk somonu adı verilen "Karadeniz alası" ile marka yaratıldığını bildirdi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, özellikle kültür balıkçılığında Türk somonu adı verilen "Karadeniz alası" ile marka yaratıldığını bildirdi.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin su ürünleri üretiminin, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33,1 artışla 836 bin 524 tona yükseldiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2019 yılı su ürünleri istatistiklerine göre, üretimin yüzde 44,8'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıklarının oluşturduğunu aktaran Hacısalihoğlu, "Yüzde 6,8'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 3,8'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 44,6'sını yetiştiricilik ürünleri oluşturdu." ifadesini kullandı.

En fazla hamsi avlandığını işaret eden Hacısalihoğlu, "Avcılık yoluyla elde edilen deniz balıklarında hamsi 262 bin 544 tonla en yüksek miktarda avlanan balık olurken, 38 bin 78 ton çaça ve 19 bin 119 ton sardalya avlandı. Türkiye'de kişi başına ortalama su ürünleri tüketimi ise 2018 yılında 6,14 kilogramken, 2019 yılında yüzde 2'lik artışla 6,26 kilograma yükseldi." bilgisini verdi.

- "Su ürünleri stratejik konuma geldi"

Hacısalihoğlu, son yıllarda su ürünleri üretiminde Karadeniz Bölgesi'nin büyük bir ilerleme kaydettiğine dikkati çekerek, "Özellikle kültür balıkçılığında Türk somonu adı verilen Karadeniz alası ile marka yaratıldı. Pandemi döneminde ihracat süreçlerindeki yavaşlamaya rağmen Karadeniz'de üretilen somona Uzak Doğu'dan büyük talep var. Bu konuda firmalarımız gerek üretim gerekse işleme tesisleri olarak büyük yatırımlar yaptılar." değerlendirmesinde bulundu.

Su ürünlerinin bölge ve ülke için stratejik bir ürün haline geldiğini kaydeden Hacısalihoğlu, "Devletimizin tarım sektörüne sağladığı destekleri ile yatırımcılarımız üretim, istihdam ve ihracat alanlarında büyük çaplı yatırımlar gerçekleştirmiştir. Tarım sektörüne açılacak krediler ile de sektörün ülkemizde daha da büyüyeceğine inanıyoruz. Su ürünlerinde yetiştiricilik üretimine yatırım yaparak, uluslararası alanda talep gören stratejik bir sektörü ülkemize kazandıran iş adamlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA