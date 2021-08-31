Karadeniz'de Türkali-2 tespit kuyusunda 2. rezervuar seviyesinde kuyu akış testi tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karadeniz'de Türkali-2 tespit kuyusunda 2. rezervuar seviyesinde kuyu akış testi tamamlandı

Karadeniz'de Türkali-2 tespit kuyusunda 2. rezervuar seviyesinde kuyu akış testi tamamlandı
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda 2. rezervuar seviyesinde gerçekleştirilen kuyu akış testinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda 2. rezervuar seviyesinde gerçekleştirilen kuyu akış testinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, test edilen seviyede günde 0,63 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlandı. Türkali-2 kuyusundaki ilk rezervuar seviyesinde günde 0,75 milyon metreküp doğal gaz akışı gözlenmişti.

Faaliyet sürecinde kuyuda bir seviyede daha test yapılacak. Bu üçüncü rezervuar seviyesindeki test ise eylül ayı içinde tamamlanacak.

Batı Karadeniz'de "ultra derin denizde" yer alan Türkali-2 tespit kuyusunda 2. kuyu akış testi başarıyla gerçekleştirildi.

Kuyu akış testinden elde edilen veriler, sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak.

Türkali-2 ultra derin deniz tespit kuyusunda, 2 bin 154 metre su derinliğinde, 3 bin 950 metre son derinliğe kadar yapılan sondajda, doğal gaz barındıran rezervuar seviyesinde 39 metre perforasyon yapıldı.

Sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine 2020'de katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor. Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor. Bu verilerden hareketle kuyuların ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor.

Karadeniz'de ultra derin denizde gerçekleştirilen arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Münir Özkul Metin Çekmez Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Umut Meraş Şenol Güneş Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Karadeniz'de Türkali-2 tespit kuyusunda 2. rezervuar seviyesinde kuyu akış testi tamamlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 18:23:19. #1.14#

title