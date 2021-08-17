Karadeniz'de tomruk adacıkları oluştu
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Karadeniz'de tomruk adacıkları oluştu

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Güncel

Karadeniz'de tomruk adacıkları oluştu Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından denize taşınan binlerce tomruk Karadeniz'de adacıklar oluşturdu.

Karadeniz'de tomruk adacıkları oluştu

SİNOP - Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından denize taşınan binlerce tomruk Karadeniz'de adacıklar oluşturdu.

Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili olan afette binlerce tomruk sel sularıyla birlikte Karadeniz'e ulaştı. İddiaya göre tomrukların yıkıcılığı felaketin büyümesinde de etkili oldu. Selin sona ermesiyle birlikte Sinop'un Karadeniz sahilleri bu ilçelerden taşınan bölgelerden taşınan tomruklarla kaplandı. Kayıp bazı kişilerin cesetleri ise sahillerde tomrukların arasında bulunabildi.

Bölgedeki deniz trafiğini de etkileyen tomruklar karaya yakın bölgelerde akıntıyla birlikte sürüklenmeye devam ediyor. Karaya vuranlar iş makineleri ile kaldırılıyor. Henüz denizde kalanlar ise dehşet verici bir görüntü sunuyor.

Karadeniz'deki binlerce tomruk çeşitli bölgelerde adacıklar meydana getirdi. Ayancık yolu üzerinden gözlemlenen bu durum vatandaşların da ilgisini çekti. Yoldan geçenler durup tomruk adacıklarının fotoğrafını çekiyor. Sürüklenen tomrukları gözlemliyor.

Bu manzarayı görmeye gelen Ersem Demir, "Deniz aldığını geri getirdi. Bu felaketin önemli etkeni tomruklar bunu herkes biliyor zaten. Bu manzarada felaket ortada yani. Ne diyebilirim bütün selin, Allah tarafından gelir ama yani ona da bir vesile olan bu gördüğünüz ortam yani. Bunlar vesile olmasa belki bu kadar büyük bir hasar görmezdik. Bu kadar acı çekmezdik. Kendi şahsım adına ben çekmiyorum ama çeken insanlar var. Onlarla birlikte bizde çekiyoruz bu acıyı" dedi.

Karadeniz'de tomruk adacıkları oluştu
Karadeniz'de tomruk adacıkları oluştu
Karadeniz'de tomruk adacıkları oluştu
Karadeniz'de tomruk adacıkları oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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