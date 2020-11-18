Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu
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Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu

18.11.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:58

Karadeniz'de palamut bolluğunun ardından havaların da soğumasıyla tezgahlarda hamsi bereketi yaşanıyor.

Karadeniz'de palamut bolluğunun ardından havaların da soğumasıyla tezgahlarda hamsi bereketi yaşanıyor.

Balıkçıların av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle başladıkları avcılık faaliyetleri sürüyor.

Bu yıl bereketli geçen palamut sezonunun ardından havaların soğumasıyla hamsi bolluğu da başladı.

Samsun'da balık tezgahları, kilogramı 10 liraya düşen hamsi doldu. Sezondan umutlu olan balıkçılar, deniz suyunun daha da soğumasıyla balık bolluğunun artmasını bekliyor.

Kentte balıkçılık yapan Murat Keşli, AA muhabirine, vatandaşların iki ay boyunca palamut bereketi yaşadığını belirterek, "Şimdi de hamsi yüzünü gösterdi.,Hamsi bereketi ile geldi, tezgahlarımız şenlendi. Vatandaşların da ilgisi epey yüksek." dedi.

Tezgahlarda mezgitin kilogramı 20-30, barbunya 40, az bulunan palamut ise tanesi 30 liradan satışa sunuluyor.

Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu
Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu
Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu
Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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