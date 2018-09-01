Karadeniz'de Tezgahlar Palamutla Şenlendi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyen balıkçıların avladığı palamutlar tezgahları doldurdu.

Gece boyunca ağlarını denizle buluşturan balıkçılar limanlara palamut ve istavritle döndü. Sabahın erken saatlerinden itibaren tezgahları süsleyen palamutlar tezgahlarda satışa sunuldu.

Trabzon'da 60 yıldır balık satışı yapan Mustafa Ayata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun açılışıyla palamudun tezgahlardaki yerini aldığını söyledi.

Hava şartları dolayısıyla Doğu Karadeniz'de çok fazla balık avlanamadığına işaret eden Ayata, ileriki günlerde balığın bollaşacağını ifade etti.

Kentin Moloz mevkisinde balık satışı yapan Mehmet Can Örseloğlu ise bu sezon balığın bol olacağını tahmin ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar da ucuz olduğu için bol bol balık tüketecek. Müşterilerin de pazartesi gününden itibaren balığa daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Vatandaşlar 1 Eylül'de sezonun açılacağını bildikleri için geliyorlar ama haftaya daha fazla müşterinin gelmesini bekliyoruz."

Ordu

Ordu'da da av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladıkları balıklar da tezgahları şenlendirdi.

Altınordu ilçesinde yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Orhan Usta, av yasağının sona ermesinin ardından balıkçıların Karadeniz'e ilk ağlarını bıraktığını söyledi.

Sabah saatlerinde limanlara gelen balıkçıların özellikle palamut ve istavrit ile döndüğünü belirten Usta, "Tezgahlarımız yeniden balık çeşitleriyle renklendi. Vatandaşlarımız yeni avlanan taze balıklara yoğun ilgi gösteriyor." dedi.

Usta, "Palamudun tanesi 8 ile 10 lirasından satışa sunuluyor. İstavritin kilogramı 10 liradan, çinekop ve barbunun kilogramı ise 20 liradan satılıyor." diye konuştu.

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydın da balık fiyatlarının ilerleyen günlerde daha fazla düşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Bu sezon özellikle palamut ve istavritin bol olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Giresun

Giresun'da da tezgahlarda çoğunlukla palamut satışa sunuldu. Vatandaşlar ilk gün palamuda ilgi gösterdi.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Karadeniz'in özellikle batısında iyi miktarda palamut avlandığını söyledi.

Palamutların tezgahlardaki yerini aldığını ifade eden Arslan, "Şu anda Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de avlanan balıklar satışa sunuldu. Tabii tezgahlarda batıdan gelen palamutlar çoğunlukta. Bu durum bir süre daha devam eder, sonrasında ise Doğu Karadeniz'de de palamut bollaşacaktır. Bu sezon palamuttan umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.